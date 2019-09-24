Ювентус здобув вольову перемогу над Брешією у 5 турі Серії А

Брешія чинила гідний опір

Джерело - Чемпіон.

У матчі п’ятого туру італійської Серія А Ювентус на виїзді переміг Брешію.

Гравець Брешії Доннарумма на четвертій хвилині матчу відкрив рахунок. Після подачі з кутової позначки завдяки автоголу Ювентус зрівняв рахунок ще до перерви. У другому таймі матчу Ювентус вирвав перемогу.

Чемпіонат Італії - Серія А 2019/20

5 тур, 24 вересня

Брешія - Ювентус 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 4 Доннарумма, 1:1 - 40 Чансельйор (авт), 1:2 - 63 П’яніч

Раніше, Верона та Удінезе не визначили переможця.

Нагадаємо, Кальярі здолав Дженоа.