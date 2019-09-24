Джерело - Чемпіон.
Українська Асоціація Футболу затвердила регламент і надала статус всеукраїнського проекту змагань аматорського футболу в центрі масового футболу Києва в Гідропарку.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова київської Асоціації масового футболу Сергій Харченко.
"Наша команда багато сил, енергії та грошей вкладала останні 5 років у формат змагань з футболу серед аматорів 6х6. Є результати - особливо протягом останніх двох років.
Провели статусні проекти - чемпіонат Європи 2018 і міжнародний турнір Кубок Кличка 2019, в сезоні 2018/2019 створили сильний і конкурентний чемпіонат Києва в цьому форматі.
Зараз допрацьовуємо, і зовсім скоро запускаємо разом з КМДА масовий проект - футбол 6х6 у всіх школах Києва протягом 2019/2020. Для нас увага і статус від УАФ є великою честю і визнанням результатів нашої роботи", - зазначив Харченко.
Розклад 3 туру Супербол - чемпіонат України з футболу 6×6:
25 вересня:
21.00 СКАЙ-КОВАЛЬСКАЯ
27 вересня:
17.00 ДОМІНОС-ПОЛІЦІЯ
18.00 КМБ-ДНІПРО
19.00 ТРАНСБУД-ВІНДРОУЗ
20.00 ФІТЕН-КЛО
Раніше повідомлялося, що керівництво Олімпіка зіграє в аматорських турнірах.