Вернидуб: Молоді футболісти, або жадібні, або розбалувані

Українські тренери винні, що молоді футболісти жадібні до грошей.

Про це заявив екс-наставник Зорі Юрій Вернидуб.

"Наше молоде покоління начебто непогане, але у мене відчуття, що вони дуже жадібні до грошей. Або жадібні або розбалувані. Не знаю, з чим це пов'язано. В цьому в першу чергу винні ми самі - я в тому числі - що починаємо йти на поводу і підвищуємо фінансові блага: трохи заграв, і ти намагаєшся щось зробити, щоб не відпустити.

Треба трохи по-іншому до цього ставитися, тоді все стане на свої місця. Плюс, може, вони більше почнуть любити футбол, а не себе у футболі. Тому що багато молодих і найталановитіших футболістів вважають, що їм футбол повинен до скону. Це неправильно. Щоб так було, потрібно щось зробити зі свого боку, десь пожертвувати собою. А дивишся: один жертвує, а інший не добіг, там йому важко, не так він прокинувся, не з тієї ноги встав.

Все одно щось має помінятися. Ми самі до цього прийшли. Тому що в свій час, коли було все добре, наші багатющі президенти самі розбалували: спочатку грошима, а коли притиснуло трошки, навпаки від цього відходять", - зазначив Вернидуб.