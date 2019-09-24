ФІФА розлютилася на Роналду через пропуск церемонії

Португалець розгнівав керівництво асоціації

У Мілані на церемонію нагородження кращого футболіста року не з'явився Роналду, чим розгнівав керівництво ФІФА.

Про це повідомляє Marca.

ФІФА розгнівана неявкою Роналду, який живе всього лише в 150 кілометрах від Мілана.

Нагадаємо, що ім'я португальця навіть не було названо при оголошенні команди року, хоча він в ній і був присутній.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно не приховував свого відрази до відсутності Роналду. Відзначимо, що нагорода дісталася Ліонелю Мессі.

Раніше, Клопп став найкращим тренером сезону.