ФІФА розлютилася на Роналду через пропуск церемонії

Джерело - football.ua.
У Мілані на церемонію нагородження кращого футболіста року не з'явився Роналду, чим розгнівав керівництво ФІФА.
Про це повідомляє Marca.
ФІФА розгнівана неявкою Роналду, який живе всього лише в 150 кілометрах від Мілана.
Нагадаємо, що ім'я португальця навіть не було названо при оголошенні команди року, хоча він в ній і був присутній.
Президент ФІФА Джанні Інфантіно не приховував свого відрази до відсутності Роналду. Відзначимо, що нагорода дісталася Ліонелю Мессі.
Раніше, Клопп став найкращим тренером сезону.