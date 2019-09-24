Марадона провалив старт у аргентинському чемпіонаті

Мій профіль
Світоліна розібралася із екс-першою ракеткою світу
Сьогодні 11:46 1081
Чемпіонат світу з Легкої атлетики - 2019: календар, розклад, результати - онлайн
Сьогодні 15:16 209
Україна - Сербія: онлайн-трансляція 1/4 фіналу чемпіонату Європи
Сьогодні 13:42 5202
Ястремська у драматичному матчі перемогла американку
Сьогодні 11:56 754
Україна - Сербія: анонс і прогноз на матч чемпіонату Європи
Сьогодні 06:48 4906
Жіноча збірна України з боксу відмовилась їхати на чемпіонат світу у Росію
Вчора 14:31 1563
Домінування українців і 4 чемпіонські пояси. У Києві відбувся грандіозний турнір WWFC 15
Вчора 14:17 458
Стаховський втратив позицію у рейтингу ATP
Вчора 10:49 1773
Рейтинг WTA: Костюк піднялася одразу на 33 сходинки, Ястремська встановила черговий рекорд
Вчора 09:10 12242
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Вчора 07:46 32090
Навколо спорту
Блоги
Відео дня. Феноменальний гол захисника Вест Гема у ворота Манчестер Юнайтед
Відео дня. Феноменальний гол захисника Вест Гема у ворота Манчестер Юнайтед Андрій Твердохліб
Вчора 06:49 3343
Головне, що твої діти схожі на дружину, а не на тебе. Ярмоленка дотепно потролили партнери по команді
Головне, що твої діти схожі на дружину, а не на тебе. Ярмоленка дотепно потролили партнери по команді Андрій Твердохліб
Вчора 06:09 2082
Феномен. Легендарний Роналдо святкує 43-річчя
Феномен. Легендарний Роналдо святкує 43-річчя Андрій Твердохліб
22.09.2019 20:17 1145
Вест Гем - Манчестер Юнайтед 2:0: огляд матчу
Вест Гем - Манчестер Юнайтед 2:0: огляд матчу Андрій Твердохліб
22.09.2019 18:45 1085
Динамівець Де Пена забив ефектний гол у ворота Ворскли
Динамівець Де Пена забив ефектний гол у ворота Ворскли Андрій Твердохліб
22.09.2019 18:14 2787 1
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:30 Футбол Лідер МЮ відновився після травми 91
17:11 Хокей. УХЛ Дніпро підписав контракт з російським нападником 458
16:52 Хокей. УХЛ Донбас підписав досвідченого нападника 91
16:33 Футбол У Росії прокоментували можливе недопущення на чемпіонат світу 499
16:14 Баскетбол Бродський: Миколаїв стартує у Суперлізі Парі-Матч 107
15:50 Бокс Усик вірить в успіх у суперважкій вазі 176
15:33 Теніс Кіченок успішно стартувала в Ухані 169
15:20 Футбол Марадона провалив старт у аргентинському чемпіонаті 264
15:16 Легка атлетика Чемпіонат світу з Легкої атлетики - 2019: календар, розклад, результати - онлайн 209
15:11 Теніс Снігур успішно стартувала у Великій Британії 227
14:47 Футбол Рабйо хоче піти із Ювентуса 308
14:33 Біатлон Блашко знову тріумфувала на ЛЧУ 179
14:17 Футбол Всесвітньо відомий бренд судиться із Ліверпулем 407
13:57 Футбол Миколенко не зіграє проти Маріуполя 306
13:43 Футбол Експерт вказав на недолік Маліновського 878
13:42 Пряма трансляція Україна - Сербія: онлайн-трансляція 1/4 фіналу чемпіонату Європи 5202
13:38 Теніс Світоліна зіграє проти росіянки Кузнєцової у 1/8 фіналу Dongfeng Motor Wuhan Open 394
13:26 Біатлон Цимбал виграв гонку переслідування на ЛЧУ 446
13:07 Футбол Ювентус хоче безкоштовно підписати Вілліана 348
12:49 Футбол Динамо буде добиратися на матч УПЛ 8 годин - ЗМІ 898
12:31 Футбол Бурду прооперують в Іспанії 488
12:15 Футбол Збірну Росію можуть не допустити на чемпіонат світу із футболу 1235
11:56 Теніс Ястремська у драматичному матчі перемогла американку 754
11:46 Теніс Світоліна розібралася із екс-першою ракеткою світу 1081
11:29 Футбол В Україні може відбутися матч за Суперкубок УЄФА 447

Марадона провалив старт у аргентинському чемпіонаті

Сьогодні 15:20 264 0
Марадона не може навести лад у клубі
Марадона провалив старт у аргентинському чемпіонаті
#Марадона, #Аргентина

Джерело - glavcom.ua.

Команда Марадони вдруге програла після його призначення

Команда Хімнасія з Ла-Плати, яку тренує знаменитий у минулому нападник Дієго Марадона, програла Тельєресу у матчі 7-го туру чемпіонату Аргентини з футболу – 1:2.  

Це вже друга поспіль поразка Хімнасіїз часу призначення Марадони її тренером. Наразі клуб із одним очком посідає останнє 24-те місце турнірної таблиці чемпіонату Аргентини.

Нагадаємо, Марадона очолив аргентинський клуб.

Раніше, легендарному Марадоні зробили операцію.

Коментарі ()