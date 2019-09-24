Марадона провалив старт у аргентинському чемпіонаті

Марадона не може навести лад у клубі

Команда Марадони вдруге програла після його призначення

Команда Хімнасія з Ла-Плати, яку тренує знаменитий у минулому нападник Дієго Марадона, програла Тельєресу у матчі 7-го туру чемпіонату Аргентини з футболу – 1:2.

Це вже друга поспіль поразка Хімнасіїз часу призначення Марадони її тренером. Наразі клуб із одним очком посідає останнє 24-те місце турнірної таблиці чемпіонату Аргентини.

Нагадаємо, Марадона очолив аргентинський клуб.

Раніше, легендарному Марадоні зробили операцію.