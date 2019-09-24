В Україні може відбутися матч за Суперкубок УЄФА

Джерело - footboom.com.
Сьогодні, 24 вересня, визначиться місто-господар Суперкубка УЄФА-2020/2021, серед претендентів є Харків.
Місто, де відбудеться матч за Суперкубка УЄФА-2020/2021 визначать на засідання виконавчого комітету УЄФА
Серед претендентів є харківський ОСК Металіст. Конкурентами української заявки є - Гельсінкі (Фінляндія), Мінськ (Білорусь) і Белфаст (Північна Ірландія).
Нагадаємо, ФІФА визначила найкращого гравця року.
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