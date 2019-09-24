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Роналду не включив Мессі та ван Дейка у трійку найкращих гравців FIFA The Best-2019

Сьогодні 10:50 252 0
Став відомий вибір Кріштіану Роналду у голосування за найкращого гравця світу
Роналду не включив Мессі та ван Дейка у трійку найкращих гравців FIFA The Best-2019
#Роналду, #Мессі, #FIFA The Best-2019

Джерело - ua.tribuna.com.

Стало відомо, за кого проголосував Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі при виборі найкращого футболіста 2019 року за версією ФІФА.

Перше місце Роналду віддав партнеру по Ювентусу Маттейсу Де Лігту, на другій сходинці опинився хавбек Френкі де Йонг, а на третьому форвард збірної Франції і ПСЖ Кіліан Мбаппе.

В свою чергу Мессі на перше місце поставив півзахисника Ліверпуля Садіо Мане, на друге - Роналду, а на третє Френкі де Йонга.

Ван Дейк поставив на перше місце Мессі, на друге Мохамеда Салаха, а на третє – Мане.

Нагадаємо, ФІФА визначила найкращого гравця року.

Раніше, Клопп став найкращим тренером сезону, а Аліссон - найкращи голкіпером.

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