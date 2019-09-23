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Команда Першої ліги може знятися зі змагань і припинити існування

Сьогодні 22:07 217 0
Лашкул минулого тижня припинив інвестиційну діяльність щодо клубу
Команда Першої ліги може знятися зі змагань і припинити існування
#Черкащина, #Лашкул

Джерело - sport.ua.

Єдина професійна футбольна команда Черкаської області Черкащина може бути знята з поточного розіграшу чемпіонату України в Першій лізі.

Про це повідомляє Табло.

У понеділок, 23-го вересня, відбулися збори клубу для обговорення подальших кроків. Футболістам запропонували розрахуватися з боргами і припинити участь в чемпіонаті або продовжити грати за ті кошти, які залишилися. Зараз команда схиляється до першого варіанту.

Головний інвестор Черкащини Володимир Лашкул не був присутній на зустрічі. По телефону функціонер розповів, що він минулого тижня припинив інвестиційну діяльність щодо клубу. На питання, чи означає це повне припинення існування клубу або зняття з чемпіонату в цьому сезоні, Володимир Лашкул відповіді не дав, ще раз підкресливши, що вже не має ніякого відношення до клубу.

У вівторок, 24-го вересня, рішення про майбутнє клубу буде прийнято остаточно.

Після 10-ти зіграних турів Черкащина посідає 15-е місце в Першій лізі України, маючи в активі 5 очок за різниці забитих і пропущених м'ячів 11-24.

Раніше, Металіст 1925 переміг Волинь, а тренер луцької команди подав у відставку.

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