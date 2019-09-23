ФІФА визначила найкращий гол сезону

Джерело - Чемпіон.

У Мілані на церемонії вручення нагород ФІФА The Best було визначено найкращий гол.

Нагороду Пушкаша за кращий гол сезону отримав Даніель Жорі з Угорщини.

Нагадаємо, 17-го лютого в матчі 21-го туру чемпіонату Угорщини Дебрецен на своєму полі приймав Ференцварош. У підсумку поєдинок третьої і першої команд угорського першості завершився справжньою футбольною драмою.

За десять хвилин до кінця поєдинку, програючи в один м'яч, наставник Дебрецена Андраш Херцег випустив на поле 18-річного Даніеля Жорі. Для молодого футболіста це було дебютне поява на полі в складі "червоно-білих". Втім, Даніель не знітився і показав вищий пілотаж.

Спочатку партнерам Жорі вдалося зрівняти рахунок, а потім - Даніель взяв ситуацію під свій контроль. У компенсований до другого тайму час футболіст забив божевільний гол ножицями, вирвавши тим самим перемогу для своєї команди.