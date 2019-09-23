Гуцуляк пропустить матч Кубка України проти Інгульця

Джерело - football24.ua.
Нападник Карпат Олексій Гуцуляк травмувався та не допоможе команді в матчі Кубка України проти Інгульця.
Про це повідомляє офіційний сайт львівського клубу.
Терміни відновлення гравця не повідомляються.
Зазначається, що продовжує відновлюватися після травми і захисник львів'ян Олександр Кучер, який отримав пошкодження в кінці серпня.
Додамо, що на рахунку Гуцуляка 7 матчів за Карпати в цьому сезоні, в яких він відзначився 2 голами та 1 результативною передачею.
Матч Інгулець – Карпати відбудеться 25 вересня, початок о 17:00.
Раніше, Карпати підписали екс-нападника Вердера.
Нагадаємо, Дніпро-1 впевнено розібрався із Карпатами.