Гуцуляк пропустить матч Кубка України проти Інгульця

Гуцуляк пропустить матч КУ

Нападник Карпат Олексій Гуцуляк травмувався та не допоможе команді в матчі Кубка України проти Інгульця.

Про це повідомляє офіційний сайт львівського клубу.

Терміни відновлення гравця не повідомляються.

Зазначається, що продовжує відновлюватися після травми і захисник львів'ян Олександр Кучер, який отримав пошкодження в кінці серпня.

Додамо, що на рахунку Гуцуляка 7 матчів за Карпати в цьому сезоні, в яких він відзначився 2 голами та 1 результативною передачею.

Матч Інгулець – Карпати відбудеться 25 вересня, початок о 17:00.

Раніше, Карпати підписали екс-нападника Вердера.

Нагадаємо, Дніпро-1 впевнено розібрався із Карпатами.