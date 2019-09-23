ФІФА назве найкращого футболіста світу

Джерело - fifa.com.
Сьогодні, 23 вересня, відбудеться церемонія нагородження найкращого футболіста року ФІФА The Best.
Церемонія нагородження відбудеться у міланському театрі Ла Скала. На нагороду претендують нападник Ювентуса Кріштіану Роналду, форвард Барселони Ліонель Мессі і захисник Ліверпуля Вірджіл ван Дейк.
Також буде визначено найкращого голкіпера року - Марк-Андре тер Штеген (Барселона), Аліссон (Ліверпуль) та Едерсон (Манчестер Сіті).
На приз найкращому тренеру претендують Юрген Клопп (Ліверпуль), Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті) і Маурісіо Почеттіно (Тоттенхем).
Церемонія нагородження розпочнеться о 21:30.
Нагадаємо, France Football заснував нагороду найкращому голкіперу.