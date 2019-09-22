Інгулець здолав Миколаїв у неймовірному матчі у 10 турі Першої ліги

Дубль Січінави приніс перемогу господарям

Джерело - Чемпіон.

У матчі 10-го туру української Першої ліги Інгулець вирвав перемогу у Миколаєва.

У першому таймі матчу команди обмінялися забитими м’ячами. На початку другого тайму гості залишилися у меншості. Далі миколаївська команда у меншості вийшла вперед. Та все ж втримати перемогу не вдалося. Господарі не лише відігралися, але й вирвали перемогу.

Чемпіонат України - Перша ліга 2019/20

10 тур, 22 вересня

Інгулець - Миколаїв 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 32 Січінава, 1:1 - 39 Кушніренко, 1:2 - 60 Панасенко (пен), 2:2 - 74 Кучеренко, 3:2 - 90+4 Січінава

Раніше, Металіст 1925 переміг Волинь, Минай здолав Металург.