Джерело - офіційний сайт Динамо.
Захинсик Динамо Денис Попов відновився від травми і провів свій перший матч за молодіжну команду киян.
Юний захисник прокоментував своє повернення на поле.
"Зараз у мене непростий період - поки не можу увійти у свої звичні кондиції. Ось знову на останніх хвилинах відчув дискомфорт в м'язі. Начебто готуємося до матчу, все робимо правильно, а з м'язами все одно проблеми", - заявив українець.
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"Мені було зручно грати з Карлосом Самбрано, він хороший футболіст. Підказували один одному, допомагали, головне, що було взаєморозуміння", - сказав Попов.
Нагадаємо, екс-тренер Динамо хоче очолити Спартак.