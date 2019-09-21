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Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
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Вчора 21:44 2265
Дніпро-1 впевнено розібрався із Карпатами
Вчора 20:52 1010
Українка виборола бронзу на Гран-прі із дзюдо
Вчора 20:16 423
Агробізнес переміг Авангард та повернув лідерство у Першій лізі
Вчора 18:22 1099
Олександрія на виїзді поступилася Вольфсбургу
19.09.2019 23:52 1228
Динамо мінімально перемогло Мальме
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Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН

Сьогодні 21:48 29412
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
#УПЛ, #Прем'єр-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

Перше коло

1
Шахтар
 7 21
2
Десна
 7 14
3
Олександрія
 7 12
4
Зоря
 8 12
5
Дніпро-1
 8 11
6
Колос
 7 10
7
Маріуполь
 7 9
8
Динамо
 6 8
9
Карпати
 8 8
10
Ворскла
 7 7
11
Львів
 8 6
12
Олімпік
 8 5
 
1 тур (28 - 31 липня)*
28.07

Ворскла – Зоря 0:1 (0:1): трансляція; огляд матчу**

30.07

Десна – Львів 1:2: трансляція; огляд матчу

Колос – Маріуполь 2:1: трансляція; огляд матчу

31.07

Дніпро -1 2:0 Олімпік : трансляція; огляд матчу

Олександрія 1:3 Шахтар: трансляція; огляд матчу

Карпати 0:2 Динамо: трансляція; огляд матчу

  Setanta Sports Україна - онлайн-трансляція

2 тур (3 - 4 серпня)

3.08

Маріуполь  2:1  Олександрія: трансляція; огляд матчу; відео голів

Десна  2:0  Ворскла: трансляція; огляд матчу; відео голів

Львів  0:3  Динамо: трансляція; огляд матчу

4.08

Шахтар 3:0  Карпати: трансляція; огляд матчу

Олімпік  0:1  Колос: трансляція; огляд матчу

Зоря  1:1  Дніпро-1: трансляція; огляд матчу

  Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

3 тур (10 - 11 серпня)

10.08

Динамо  1:2  Шахтар: трансляція; відео голів; огляд матчу

Ворскла  3:2  Львів: прев'ю; огляд матчу

Олександрія 2:1 Олімпік: прев'ю; огляд матчу

11.08

Дніпро-1  0:1 Десна: прев'ю, огляд матчу

Колос  1:2  Зоря: прев'ю, огляд матчу

Карпати  1:1  Маріуполь: прев'ю, огляд матчу

  Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

4 тур
(17 серпня)

 Десна 0:0 Колос: прев'ю, огляд матчу

 Ворскла 1:1 Дніпро-1: прев'ю, огляд матчу

(18 серпня)

Маріуполь – Динамо (перенесено на 25 вересня)

Олімпік 1:3 Карпати: прев'ю, огляд матчу

Зоря 1:2 Олександрія: прев'ю, огляд матчу

Львів 0:2 Шахтар: прев'ю, огляд матчу

5 тур
24 серпня

Колос 0:3 Ворскла: прев'ю, огляд матчу

Олександрія 0:3 Десна: прев'ю, огляд матчу

Динамо 1:1 Олімпік: прев'ю, огляд матчу

25 серпня

Карпати 0:1 Зоря: прев'ю, огляд матчу

Шахтар 5:1 Маріуполь: прев'ю, огляд матчу

26 серпня

Дніпро-1 2:3 Львів: прев'ю, огляд матчу

  6 тур
30 серпня

Десна 0:0 Карпати: прев'ю, огляд матчу

31 серпня

Ворскла 0:1 Олександрія: прев'ю, огляд матчу 

Дніпро-1 2:1 Колос: прев'ю, огляд матчу 

Львів 0:1 Маріуполь: прев'ю, огляд матчу 

1 вересня

Олімпік 0:4 Шахтар: огляд матчу 

Зоря 2:2 Динамо: огляд матчу 

  7 тур
14 вересня

Олександрія 2:0 Дніпро-1: прев'ю, трансляція, огляд матчу

Карпати 2:1 Ворскла: прев'ю, трансляція, огляд матчу

Шахтар 4:3 Зоря: прев'ю, трансляція, огляд матчу

15 вересня

Колос 1:0 Львів: прев'ю, огляд матчу 

Маріуполь 1:1 Олімпік: прев'ю, огляд матчу

Динамо 1:2 Десна: прев'ю, трансляція, відео голів, огляд матчу 

  8 тур
 
20 вересня
 
Дніпро-1 2:0 Карпати: огляд матчу
 
21 вересня

Зоря 0:0 Маріуполь: огляд матчу

Львів 0:1 Олімпік: огляд матчу

22 вересня

Десна – Шахтар

Ворскла – Динамо

Колос – Олександрія

9 тур
(28 вересня)

Олександрія – Львів

Карпати – Колос

Динамо – Дніпро-1

Шахтар – Ворскла

Маріуполь – Десна

Олімпік – Зоря

10 тур
(5 жовтня)

Десна – Олімпік

Ворскла – Маріуполь

Дніпро-1 – Шахтар

Колос – Динамо

Олександрія – Карпати

Львів – Зоря

11 тур
(19 жовтня)

Карпати – Львів

Динамо – Олександрія

Шахтар – Колос

Маріуполь – Дніпро-1

65. Олімпік – Ворскла

66. Зоря – Десна

* - базові дати турів (додаткова інформація з'являтиметься за два тижні до початку туру)

** - відеоогляд матчу