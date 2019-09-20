Судді не відносились до шведського Мальме у матчі Ліги Європи із повагою.

Про це розповів капітан Мальме Маркус Русенберг.

"Коли ви - маленький клуб, як Мальме, то суддівство в єврокубках завжди ось таке, яким воно було. Ситуація, коли в кінці матчу гравець Динамо віддав м'яч своєму воротарю, той взяв його в руки, а арбітр не відреагував, - вельми красномовна.

Якщо в цей вечір суддівство і було на чиїйсь стороні, то точно не на нашій. Нам не вистачає досвіду виступу в єврокубках, щоб судді ставилися до нас з великою повагою", – відзначив Русенберг.