У київському Динамо вирішили довіритися українському спеціалісту

Джерело - Чемпіон.

Президенту Динамо Ігорю Суркісу пропонували кандидатуру Олега Кононова на посаду головного тренера киян.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас у Тwitter.

"А Кононова дійсно президенту Динамо пропонували. Марно. Суркіс - це вже виважена у своїх рішеннях людина, яка оцінює усі ризики запрошення патріота зовсім недружної нам країни. Білорусу тут не пробачили б славнозвісної футболки і публічного прислуговування явному недругу України", – написав Бурбас.

Раніше повідомлялося, що Кононов може замінити Михайличенка у Динамо.

Нагадаємо, Динамо мінімально перемогло Мальме.