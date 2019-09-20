Джерело - Чемпіон.
Президенту Динамо Ігорю Суркісу пропонували кандидатуру Олега Кононова на посаду головного тренера киян.
Про це розповів журналіст Ігор Бурбас у Тwitter.
"А Кононова дійсно президенту Динамо пропонували. Марно. Суркіс - це вже виважена у своїх рішеннях людина, яка оцінює усі ризики запрошення патріота зовсім недружної нам країни. Білорусу тут не пробачили б славнозвісної футболки і публічного прислуговування явному недругу України", – написав Бурбас.
Раніше повідомлялося, що Кононов може замінити Михайличенка у Динамо.
Нагадаємо, Динамо мінімально перемогло Мальме.