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Динамо мінімально перемогло Мальме
Вчора 21:45 1597
Олександрія на виїзді поступилася Вольфсбургу
Вчора 23:52 1045
Динамо - Мальме 1:0. Як це було
Вчора 21:45 10902
Вольфсбург - Олександрія: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Вчора 07:30 1246
Динамо - Мальме: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Вчора 06:48 3697
Шахтар у Харкові зазнав нищівної поразки від Манчестер Сіті
18.09.2019 23:51 1883
Шахтар - Манчестер Сіті 0:3. Як це було
18.09.2019 23:50 13052 1
Шахтар - Манчестер Сіті 0:3. Відео голів
18.09.2019 23:40 3674
Збірна України пробилась у плей-оф чемпіонату Європи
18.09.2019 18:39 8076
Бережна завоювала срібло чемпіонату світу
18.09.2019 17:54 922
Навколо спорту
Блоги
Про чергову поразку Динамо та пісумки туру УПЛ - Профутбол
Про чергову поразку Динамо та пісумки туру УПЛ - Профутбол Valeriy Ruchka
16.09.2019 17:15 992
Ібрагімович оформив черговий хет-трик у МЛС
Ібрагімович оформив черговий хет-трик у МЛС Valeriy Ruchka
16.09.2019 14:22 1086
Усе для України! Сергій Стаховський емоційно прокоментував перемогу в Кубку Девіса
Усе для України! Сергій Стаховський емоційно прокоментував перемогу в Кубку Девіса Андрій Твердохліб
15.09.2019 23:26 2903
Відео дня. Уболівальники на Олімпійському освистали Динамо після поразки від Десни
Відео дня. Уболівальники на Олімпійському освистали Динамо після поразки від Десни Андрій Твердохліб
15.09.2019 21:12 4505 3
Десна забила гол-красень у ворота Динамо
Десна забила гол-красень у ворота Динамо Андрій Твердохліб
15.09.2019 18:45 3372
Жахлива травма Тайсона у грі з Зорею. Моторошне відео
Жахлива травма Тайсона у грі з Зорею. Моторошне відео Андрій Твердохліб
15.09.2019 10:13 4755
Веспрем - Мотор: передматчеве тренування чемпіона України
Веспрем - Мотор: передматчеве тренування чемпіона України Valeriy Ruchka
15.09.2019 09:51 598
Фото дня. Чемпіон України забрендував літак під Лігу чемпіонів
Фото дня. Чемпіон України забрендував літак під Лігу чемпіонів Андрій Твердохліб
14.09.2019 23:02 1866
Легенда дня. 25 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком
Легенда дня. 25 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком Андрій Твердохліб
14.09.2019 20:50 2960 1
Вчинок дня! Екс-тренер Динамо підтримав хлопчика, якого зацькували в школі
Вчинок дня! Екс-тренер Динамо підтримав хлопчика, якого зацькували в школі Андрій Твердохліб
13.09.2019 20:39 1779
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Суркіс відмовився призначати Кононова – журналіст

Сьогодні 17:49 71 0
У київському Динамо вирішили довіритися українському спеціалісту
#Суркіс, #Динамо, #Кононов

Джерело - Чемпіон.

Президенту Динамо Ігорю Суркісу пропонували кандидатуру Олега Кононова на посаду головного тренера киян.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас у Тwitter.

"А Кононова дійсно президенту Динамо пропонували. Марно. Суркіс - це вже виважена у своїх рішеннях людина, яка оцінює усі ризики запрошення патріота зовсім недружної нам країни. Білорусу тут не пробачили б славнозвісної футболки і публічного прислуговування явному недругу України", – написав Бурбас.

Раніше повідомлялося, що Кононов може замінити Михайличенка у Динамо.

Нагадаємо, Динамо мінімально перемогло Мальме. 

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