В Києві сьогодні відбудеться другий тур у Суперболі

Центральний матч туру покаже телеканал ХSPORT

Джерело - Чемпіон.

20 вересня в чемпіонаті Києва з футболу 6х6 відбудеться п'ять матчів.

Центральний матч туру ДОМІНОС - КЛО, 21.00, пряма трансляція на телеканалі ХSPORT.

Інші матчі:

18.00 ТРАНСБУД-ДНІПРО

19.00 ФІТОН-ПОЛІЦІЯ

20.00 ВІНДРОУЗ-КОВАЛЬСЬКА

22.00 СКАЙ-КИЇВМІСЬКБУД

Особливої уваги заслуговує останній матч туру, в якому фактично зустрінуться базові команди збірної УКРАЇНИ з міні та пляжного футболу.

Матчі відбуваються на стадіоні міні-футболу Гідропарк Арена в центрі масового футболу МістоСпорту.

Нагадаємо, збірна України з міні-футболу з 1 по 11 жовтня приймає участь в чемпіонаті світу в Австралії, а збірна України з пляжного футболу с 12 по 19 жовтня буде в Катарі на всесвітніх Іграх2019 під егідою Міжнародного олімпійського комітету.