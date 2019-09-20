Експерт: Слава Богу, що не довелося викликати швидку для Михайличенка

Джерело - sport.ua.
Футбольний менеджер В'ячеслав Заховайло не задоволений якістю гри київського Динамо у матчі з Мальме (1:0) у першому турі групового раунду Ліги Європи.
Про це він написав у Facebook.
"Результат на табло. Тут нічого не приховаєш. Якістю гри я незадоволений. Мабуть це все що можна, і хочеться сказати. Слава Богу, що не довелося викликати швидку для Михайличенка.
Оптимізму мало, але я буду сподіватися що все налагодиться", - написав Заховайло.
Раніше, Шепелєв вказав на вирішальну настанову Михайличенка.