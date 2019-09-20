Захисник Динамо: Хотів залишитися у Швейцарії

Самбрано бажав залишитися у Базелі

Перуанський легіонер Динамо Карлос Самбрано, який минулий сезон провів на правах оренди в Базелі, хотів залишитися у Швейцарії.

Про це Карлос заявив larepublica.

"Базель і Динамо не домовилися, через що мені довелося повернутися в Україну. Я хотів і був би радий залишитися в Швейцарії, але переговори іноді бувають складними, особливо коли мова заходить про серйозні гроші і зарплату", - зазначив Самбрано.

У сезоні-2019/20 Самбрано, незважаючи на потрапляння до заявки Динамо на національні турніри і Лігу Європи, поки не провів жодного поєдинку.

Нагадаємо, Динамо розірвало контракт з сербським захисником.