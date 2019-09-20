Україна втратила одну позицію у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Пропустили вперед Нідерланди

Україна опустилася на 10-е місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА, пропустивши вперед Нідерланди.

Про це повідомляє Eurocups.

Після першого туру групових етапів єврокубків українська асоціація набрала 0,4 бала в свою скарбничку за рахунок перемоги Динамо над Мальме (1:0). Поразки Шахтаря від Манчестер Сіті (0:3) і Олександрії від Вольфсбурга (1:3) очок не принесли.

На даний момент сумарний коефіцієнт України становить 31,100 бала.

Нідерланди в Лізі Європи представляють три команди, ще одна - в Лізі чемпіонів. Аякс розгромив Лілль (3:0) в ЛЧ, а в Лізі Європи ПСВ обіграв Спортинг (3:2), АЗ поділив очки з Партизаном (2:2), Фейєноорд поступився Рейнджерс. Таким чином, Нідерланди заробили 1 бал і зробила стрибок у рейтингу з 12-го рядка на 9-ю. Тепер у Нідерландів 31,350 бала.

Турецькі клуби виступили гірше українських - (+0:2). Очки набрав Галатасарай, який зіграв в нічию з Брюгге (0:0) в ЛЧ. В ЛЕ всі клуби Туреччини програли: Рома - Істанбул (4:0), Хетафе - Трабзонспор (1:0), Слован Братислава - Бешикташ (4:2). Йде 11-й Туреччина - 30,600 балів в рейтингу.