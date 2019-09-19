Експерт назвав проблему Шахтаря у Лізі чемпіонів

Мій профіль
Динамо - Мальме 0:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 20:00 2532
Вольфсбург - Олександрія: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 07:30 743
Динамо - Мальме: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 06:48 2577
Шахтар у Харкові зазнав нищівної поразки від Манчестер Сіті
Вчора 23:51 1690
Шахтар - Манчестер Сіті 0:3. Як це було
Вчора 23:50 12784 1
Шахтар - Манчестер Сіті 0:3. Відео голів
Вчора 23:40 3358
Збірна України пробилась у плей-оф чемпіонату Європи
Вчора 18:39 6670
Бережна завоювала срібло чемпіонату світу
Вчора 17:54 784
ПСЖ зіграє з Реалом, Шахтар - з Манчестер Сіті. Матчі 1 туру Ліги чемпіонів
Вчора 08:08 799
Шахтар - Манчестер Сіті: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Вчора 06:48 1493
Навколо спорту
Блоги
Ібрагімович оформив черговий хет-трик у МЛС
Ібрагімович оформив черговий хет-трик у МЛС Valeriy Ruchka
16.09.2019 14:22 1045
Усе для України! Сергій Стаховський емоційно прокоментував перемогу в Кубку Девіса
Усе для України! Сергій Стаховський емоційно прокоментував перемогу в Кубку Девіса Андрій Твердохліб
15.09.2019 23:26 2867
Відео дня. Уболівальники на Олімпійському освистали Динамо після поразки від Десни
Відео дня. Уболівальники на Олімпійському освистали Динамо після поразки від Десни Андрій Твердохліб
15.09.2019 21:12 4477 3
Десна забила гол-красень у ворота Динамо
Десна забила гол-красень у ворота Динамо Андрій Твердохліб
15.09.2019 18:45 3345
Жахлива травма Тайсона у грі з Зорею. Моторошне відео
Жахлива травма Тайсона у грі з Зорею. Моторошне відео Андрій Твердохліб
15.09.2019 10:13 4722
Веспрем - Мотор: передматчеве тренування чемпіона України
Веспрем - Мотор: передматчеве тренування чемпіона України Valeriy Ruchka
15.09.2019 09:51 572
Фото дня. Чемпіон України забрендував літак під Лігу чемпіонів
Фото дня. Чемпіон України забрендував літак під Лігу чемпіонів Андрій Твердохліб
14.09.2019 23:02 1834
Легенда дня. 25 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком
Легенда дня. 25 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком Андрій Твердохліб
14.09.2019 20:50 2940 1
Вчинок дня! Екс-тренер Динамо підтримав хлопчика, якого зацькували в школі
Вчинок дня! Екс-тренер Динамо підтримав хлопчика, якого зацькували в школі Андрій Твердохліб
13.09.2019 20:39 1751
Заслужений відпочинок: Дар'я Білодід хизується звабливими фото з відпустки
Заслужений відпочинок: Дар'я Білодід хизується звабливими фото з відпустки Андрій Твердохліб
13.09.2019 16:01 2128
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:05 Футбол France Football заснував нагороду найкращому голкіперу 59
20:00 Футбол Динамо - Мальме 0:0. ОНЛАЙН 2532
19:48 Бокс У суперважкій вазі організують Всесвітню Суперсерію 306
19:26 Футбол Степаненко вказав на дивний пункт у контракті Шахтаря 508
19:04 Футбол Родрігес та Циганков вийдуть у стартовому складі проти Мальме 332
18:49 Футбол Буряк: Із Мальме буде важко 360
18:28 Футбол Експерт назвав проблему Шахтаря у Лізі чемпіонів 502
18:08 Футбол Гецко: У Динамо виникнуть труднощі у Лізі Європи 645
17:48 Футбол Шахтар розглядає два формати УПЛ – Свиридов 756
17:31 Блог Подкопаєва втретє стала мамою 565
17:31 Футбол Несенюк: Суркісу важко дається українська 1108
17:11 Боротьба Коляденко завоювала срібло чемпіонату світу 515
16:47 Футбол Україна зберегла своє місце у рейтингу ФІФА 671
16:36 Футбол Вольфсбург - Олександрія: ОНЛАЙН 274
16:36 Теніс Медведєв назвав майбутніх зірок українського тенісу 462
16:23 Блог Загинув легендарний чемпіон світу 818
16:16 Футбол Воробей: Шахтар вміє грати у свій футбол на рівні чемпіонату України 355
16:14 Футбол Динамо зіграє з Мальме, Манчестер Юнайтед прийме Астану. Матчі першого туру Ліги Європи 351
15:54 Футбол Вернидуб вказав термін відпочинку від тренерської роботи 533 1
15:37 Теніс Костюк перемогла француженку у другому колі турніру в Сен-Мало 320
15:21 Бокс Жоден з українців не вийшов до чвертьфіналу чемпіонату світу у Росії 429
15:05 Футбол Кадар: Скандинавський футбол виділяється фізикою 147
15:00 Футбол Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 325537
14:52 Футбол Вернидуб: У моїй наступній команді працюватимуть тренери з Іспанії 691
14:37 Баскетбол Тренери збірних України подали у відставку 551

Експерт назвав проблему Шахтаря у Лізі чемпіонів

Сьогодні 18:28 502 0
Сергій Морозов прокоментував матч Шахтар - Манчестер Сіті
Експерт назвав проблему Шахтаря у Лізі чемпіонів
#Шахтар, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті

Джерело - sport.ua.

Гравці Шахтаря у Лізі чемпіонів пасивно діють при обороні.

Про це розповів Сергій Морозов в ефірі програми Ніч Ліги Чемпіонів.

"У Лізі чемпіонів Шахтарю потрібно більше відбирати м'ячі, ніж у внутрішньому чемпіонаті. А робить це тільки Степаненко, якому складно було відбирати в кінцівці матчу. У Лізі чемпіонів інші вимоги. На мій погляд, у Шахтаря не вийшло в атаці і обороні. Для такого турніру потрібно посилити опорну зону, щоб було мінімум два гравці, як Степаненко. Це потрібно для того, щоб ми могли грати проти грандів європейського футболу. Алан Патрік хороший у внутрішньому чемпіонаті, але на рівні Лізі чемпіонів не вистачає оборонних якостей. Шахтар будує нову команду, будемо вважати, що це набуття нового досвіду", - розповів Морозов.

Раніше, Каштру і Гвардіола прокоментували матч Ліги чемпіонів.

Коментарі ()