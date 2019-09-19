Експерт назвав проблему Шахтаря у Лізі чемпіонів

Гравці Шахтаря у Лізі чемпіонів пасивно діють при обороні.

Про це розповів Сергій Морозов в ефірі програми Ніч Ліги Чемпіонів.

"У Лізі чемпіонів Шахтарю потрібно більше відбирати м'ячі, ніж у внутрішньому чемпіонаті. А робить це тільки Степаненко, якому складно було відбирати в кінцівці матчу. У Лізі чемпіонів інші вимоги. На мій погляд, у Шахтаря не вийшло в атаці і обороні. Для такого турніру потрібно посилити опорну зону, щоб було мінімум два гравці, як Степаненко. Це потрібно для того, щоб ми могли грати проти грандів європейського футболу. Алан Патрік хороший у внутрішньому чемпіонаті, але на рівні Лізі чемпіонів не вистачає оборонних якостей. Шахтар будує нову команду, будемо вважати, що це набуття нового досвіду", - розповів Морозов.