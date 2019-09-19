Кадар: Скандинавський футбол виділяється фізикою

Коли команда не виграє шість і більше матчів, то опиняться у психологічному занепаді.

Про це заявив захисник Динамо Тамаш Кадар.

"В останніх іграх ми не здобували позитивних результатів. Але це футбол, в якому бувають і злети, і падіння. Наше головне завдання зараз - обіграти шведів. І всі наші думки спрямовані на цей матч.

Коли ти не виграєш шість і більше ігор поспіль, можеш опинитися в психологічному занепаді. Але ми повинні підтримувати один одного і триматися разом. Ми в непростій ситуації, але треба думати позитивно і продовжувати працювати.

Мальме - досвідчена команда. Всім відомо, що скандинавський футбол виділяється фізикою. Щоб перемогти Мальме, ми повинні бути сильними як фізично, так і психологічно", - зазначив Кадар.