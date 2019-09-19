Вернидуб: Українських тренерів називають фізруками. Може, варто прислухатися?

В українських тренерів є завищена самооцінка.

Про це екс-наставник Зорі Юрій Вернидуб заявив Футбол24.

"Я не хочу образити український тренерський штаб. Але є така завищена самооцінка - "ми все знаємо, все вміємо, нас не треба вчити, ми - суперфахівців". Але, на жаль, після матчів вас називають фізруками. Може бути, варто прислухатися? Футбол на місці не стоїть - він розвивається.

Подивіться на Андрія Шевченка. Я не применшую його заслуги, як головного тренера. Результати збірної України - це, в першу чергу, досягнення Шевченка. Але хто працює в його штабі? Чомусь же він не взяв своїх колишніх друзів, правильно?

Думаю, нам потрібно стати своїми ніжками на грішну землю і не сидіти вдома або лежати на дивані, а розвиватися. Їздити, вчитися, дивитися. В Іспанії тренери також втрачають роботу. Але не чекають суперпропозицій. Вони йдуть до Сегунди, до другої ліги - щоб підтримувати своє тренерське реноме. Згодом знову отримують запрошення до вищих клуби", - сказав Вернидуб.