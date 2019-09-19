Несенюк: Грімм просто приїжджає посидіти, нічого не робить

Директор департаменту по зв'язках із ЗМІ Динамо Микола Несенюк розкритикував президента Прем'єр-ліги Томаса Грімма.

Це він зробив у шок ТаТоТаке.

"Томас Грімм несерйозний менеджер. Він просто приїжджає посидіти, нічого не робить. Він - ніякий, його немає у природі. Він приїжджає і не знає [де знаходиться]. Взагалі не хочу про нього говорити", - заявив Несенюк.