Коноплянка: Манчестер СІті дав нам такий урок, будемо робити висновки

Перевага Манчестер Сіті у першому таймі першого туру Ліги чемпіонів з Шахтарем була відчутною.

Про це півзахисник гірників Євген Коноплянка заявив в ефірі телеканалу Футбол 1.

"Рахунок по грі, коментувати нічого. Ви самі все бачили. Немає різниці, з перших хвилин я вийшов або в перерві. Не можу виправдовуватися, що мені було б легше грати, вийшовши в старті.

Думаю, що ми в роздягальні повинні обговорити те, що сталося. Атмосфера була відчутною, особливо в першому таймі. Спасибі уболівальникам, що прийшли і підтримали.

Результат не той, який ми хотіли, до якого прагнули. Але це футбол. Манчестер Сіті - одна з топових команд. Треба робити висновки і прагнути до такого рівня гри. Краще ми зараз отримаємо такий ляпас, ніж в останньому матчі і вилетимо з турніру. Дуже навіть доречно, що така команда піднесла нам такий урок. Будемо робити висновки", - сказав Коноплянка.