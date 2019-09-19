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Франков: Після провалу Шахтаря підколки у бік Динамо стихнуть

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Франок прокоментував матч Шахтар - МанСіті
Франков: Після провалу Шахтаря підколки у бік Динамо стихнуть
#Франков, #Шахтар, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Команда під назвою Динамо поламала Шахтарю розклади в групі Ліги чемпіонів.

Про головний редактор журналу Футбол Артем Франков написав у своєму телеграм-каналі.

"Отже, команда під назвою Динамо поламала Шахтарю розклади в групі Ліги чемпіонів. Я б вжив слово "похерила", благо в ньому немає нічого нецензурного - тільки відсилка до букви "хер" зі старого алфавіту, але боюся нарватися на безграмотного цензора.

Тепер на дворі четвер, в якому дві наші команди проведуть свої матчі Ліги Європи.

Після провалу Шахтаря, підозрюю, підколки в сторону Києва хоча б на час стихнуть, ну а там вже все в руках "правильного" Динамо - як сказав Михайличенко, пора довести, що ця команда може і вміє вигравати.

Справді, пора вже задавити будь-які чутки і повернути хоча б дещицю віри в команду, якій ще ого-го скільки належить зробити в поточному сезоні", - написав Франков.

Раніше, Франков назвав причину конфлікту у Динамо.

Нагадаємо, гравці Динамо висловили претензії Михайличенку через Євтушенка.

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