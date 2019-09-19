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Зінченко: Це була гра до не одного забитого гола

Сьогодні 09:36 491 0
Українець про матч з Шахтарем
Зінченко: Це була гра до не одного забитого гола
#Зінченко, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Манчестер Сіті у першому турі Ліги чемпіонів Шахтарю намагався нав'язати свою гру.

Про це заявив український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко.

"Я не скажу, що це була гра до одного забитого гола. Намагалися нав'язати Шахтарю свою гру. У нас багато що вийшло. У порівнянні з минулим роком, у Шахтарі з'явилося кілька нових виконавців.

У минулому році я теж виходив на матч з Шахтарем у стартовому складі. Але тут мова не йде про довіру. Потрібно щодня працювати, виходити і доводити", - сказав Зінченко.

Раніше, Каштру і Гвардіола прокоментували даний матч.

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