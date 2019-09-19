Вольфсбург - Олександрія: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Вольфсбург (Вольфсбург, Німеччина) - Олександрія (Олександрія, Україна)

Ліга Європи, Груповий раунд. Група B, 1-й тур

Четвер, 19 вересня, Вольфсбург, Фольксваген Арена, 22:00

Арбітр:Халіс Озках'я (Туреччина)

Трансляція: Футбол 2. Текстова трансляція на Чемпіоні.

Олександрія перший в історії матч групового етапу Ліги Європи проведе на виїзді проти німецького Вольфсбурга.

Олександрія стартувала в сезоні не найкращим чином, але до старту в Лізі Європи Володимир Шаран вивів своїх підопічних на хороший рівень. У минулому турі "олександрійці" не залишили жодних шансів міцному Дніпру-1 (2:0) і вийшли на третє місце в турнірній таблиці УПЛ.

Якщо Олександрія ніколи не грала у груповому етапі Ліги Європи, то Вольфсбург повернувся в єврокубки через чотири роки. У сезоні-2014/15 його виступ завершився у чвертьфіналі поразкою від Наполі.

У Бундеслізі після чотирьох зіграних матчів Вольфсбург йде на п'ятому місці.

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Пряма мова:

Олівер Гласнер (головний тренер Вольсбурга)

Ми переглянули декілька ігор Олександрії. Команда грає дуже агресивно і намагається діяти на високій швидкості. Про клас Олександрії свідчить і те, що вона в чемпіонаті України посіла третє місце, поступившись лише таким відомим в Європі командам, як Шахтар і Динамо. Нас чекає непросте випробування, але від цього наше завдання не змінюється – тільки перемога.

Володимир Шаран (головний тренер Олександрії)

"Ми довго чекали початку групового етапу Ліги Європи. Це неймовірний успіх для нашої команди - потрапити в груповий етап. Переглянули всі поєдинки Вольфсбурга в цьому сезоні, всі чотири гри в Бундеслізі і один товариський матч. Команда дійсно дуже високого рівня. Вольфсбург дуже добре грає на контратаках - швидкість, техніка. У завтрашньому поєдинку , звичайно, фаворитом вважається Вольфсбург. Але знаючи характер Олександрії, ми зробимо все можливе, щоб настрій у суперника був не таким хорошим, як очікують гравці, тренери та вболівальники Вольфсбурга".

Орієнтовний склад Олександрії: Паньків, Лучкевич, Дубра, Бухал, Мірошниченко, Банада, Гречишкін, Довгий, Шастал, Безбородько, Третьяков.

Прогноз Чемпіона 2:1