Помер колишній півзахисник збірної Нідерландів Ріксен

Джерело - football24.ua.
У віці 43-х років помер колишній півзахисник збірної Нідерландів Фернандо Ріксен.
Про це повідомляє прес-служба Рейнджерса.
"Рейнджерс глибоко засмучений оголошенням про те, що колишній гравець команди Фернандо Ріксен помер цього ранку після битви з важкою хворобою", – йдеться у повідомленні.
Rangers is deeply saddened to announce that former player Fernando Ricksen passed away this morning following his battle with motor neurone disease.— Rangers Football Club (@RangersFC) 18 вересня 2019 р.
Ріксен страждав бічним аміотрофічним склерозом близько 6-ти років. Колишній футболіст останнім часом вже не міг навіть розмовляти, а спілкувався за допомогою спеціальної програми.
Нагадаємо, помер легендарний норвезький біатлоніст Хальвард Ханеволд.