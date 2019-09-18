Помер колишній півзахисник збірної Нідерландів Ріксен

Йому було 43 роки

У віці 43-х років помер колишній півзахисник збірної Нідерландів Фернандо Ріксен.

Про це повідомляє прес-служба Рейнджерса.

"Рейнджерс глибоко засмучений оголошенням про те, що колишній гравець команди Фернандо Ріксен помер цього ранку після битви з важкою хворобою", – йдеться у повідомленні.

Rangers is deeply saddened to announce that former player Fernando Ricksen passed away this morning following his battle with motor neurone disease. — Rangers Football Club (@RangersFC) 18 вересня 2019 р.

Ріксен страждав бічним аміотрофічним склерозом близько 6-ти років. Колишній футболіст останнім часом вже не міг навіть розмовляти, а спілкувався за допомогою спеціальної програми.

Нагадаємо, помер легендарний норвезький біатлоніст Хальвард Ханеволд.