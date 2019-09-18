У Києві відбудуться два матчі Супербола: онлайн-трансляція

Сьогодні в столиці відбудуться два матчі СУПЕРБОЛ Києва!

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 вересня, в чемпіонаті з футболу 6х6 Супербол Києва 2019/2020 відбудуться два матчі в рамках першого туру:

20.00 ДОМІНОС - КОВАЛЬСЬКА

21.00 ДНІПРО - СКАЙ

Саме ФК СКАЙ є базовим клубом збірної України з міні-футболу, яка візьме участь з 1-11 жовтня в чемпіонаті світу в Австралії.

І головний тренер СКАЙ (Київ) та очільник збірної України Євген Задорожний сьогодні отримає можливість перевірити своїх гравців.

Напередодні відбулися інші матчі 1 туру: Київміськбуд - ФІТЕН 4:0, КЛО - ПОЛІЦІЯ Києва 3:1.

СУПЕРБОЛ - це Вищий дивізіон змагань з аматорського футболу 6×6 в центрі масового футболу Києва в Гідропарку. В лізі беруть участь 10 команд.