Шахтар - Манчестер Сіті: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Експерти Парі-матч назвали коефіцієнти на поєдинок.

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 вересня, в Харкові донецький Шахтар прийматиме англійський Манчестер Сіті в рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

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Експерти Парі-матч назвали коефіцієнти на поєдинок.

Коефіцієнт на перемогу "містян" становить 1,33, тоді як на нічию - 5,50. Найменш імовірною аналітики вважають перемогу Шахтаря - 9,30. Що стосується точного рахунку, то найбільш вірогідними вважаються 0:1 (8,80) та 0:2 (7,20).

Початок матчу - о 22:00. Пряма трансляція буде доступна на телеканалі Футбол 2.

Також поєдинок можна буде переглянути на Чемпіоні.