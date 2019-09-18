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Шахтар - Манчестер Сіті: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Сьогодні 12:12 275 0
Експерти Парі-матч назвали коефіцієнти на поєдинок.
Шахтар - Манчестер Сіті: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 вересня, в Харкові донецький Шахтар прийматиме англійський Манчестер Сіті в рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів. 

  Актуально: Шахтар - Манчестер Сіті: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Експерти Парі-матч назвали коефіцієнти на поєдинок.

Коефіцієнт на перемогу "містян" становить 1,33, тоді як на нічию - 5,50. Найменш імовірною аналітики вважають перемогу Шахтаря - 9,30. Що стосується точного рахунку, то найбільш вірогідними вважаються 0:1 (8,80) та 0:2 (7,20). 

Початок матчу - о 22:00. Пряма трансляція буде доступна на телеканалі Футбол 2. 

Також поєдинок можна буде переглянути на Чемпіоні.

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