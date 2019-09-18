Петров: Якщо у президента Динамо сидіти цілодобово, то можна стати віце-президентом клубу

Кирило Петров у київському Динамо програв конкуренцію Огнену Вукоєвичу.

Про це хавбек Нефтчі Кирило Петров заявив Бомбардиру.

"Газзаєв дав мені один тайм, після цього ми поїхали на збори. Він мене зі зборів відправив і сказав: Ти не можеш конкурувати з Вукоєвичем. Я приїхав, мені Ребров каже: Чому ти приїхав? Я йому пояснив, а він мені: Ти що, з глузду з'їхав? Як таке може бути? Потім і Ващук мені те ж говорив.

Я подумав, що сенс мені сидіти в дублі. Мені запропонували в Кривбас, я поїхав. Я тоді був одним з перших з команди нашого віку грати в УПЛ.

У команді Вукоєвич завжди був у добрих стосунках з керівництвом. Зараз працює у структурі Динамо. Звичайно, якщо у президента сидіти цілодобово, я б теж, напевно, зараз віце-президентом був", - сказав Петров.