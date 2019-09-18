Шахтар подарував представникам Манчестер Сіті вишиванки та українські паспорти

Напередодні гри ЛЧ керівництво Шахтаря провело офіційну вечерю, на якому подарувало представникам Манчестер Сіті вишиванки і українські паспорти.

Про це повідомляє прес-служба гірників.

"Незадовго перед першим матчем групового етапу Ліги чемпіонів провели традиційну зустріч з представниками Манчестер Сіті. З огляду на те, що наші друзі-колеги третій рік поспіль відвідують Харків та вже відчувають себе тут цілком як вдома, ми вирішили подарувати їм атрибути української культури: сувенірні паспорти і пам'ятні вишиванки", - сказав гендиректор Шахтаря Сергій Палкін.