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Циганик: Суркіс шкодує, що не призначив Михайличенка у міжсезоння

Сьогодні 08:54 753 0
Журналіст про про можливі зміни тренера у Динамо
Циганик: Суркіс шкодує, що не призначив Михайличенка у міжсезоння
#Циганик, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Олексій Михайличенко міг очолити київське Динамо набагато раніше.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик в авторській передачі Циганик Live.

"Не дивлячись на серію з трьох невдалих поєдинків, президент клубу Ігор Суркіс повністю довіряє Олексію Михайличенку, і на даному етапі ця віра є непохитною. Я можу розповісти таку невелику історію. Після того, як Динамо вилетіло від Челсі на стадії 1/8 фіналу Ліги Європи, отримавши 8 сухих м'ячів за 2 поєдинки, почалися розмови про можливу відставку Хацкевича, і вперше з'явилася кандидатура Олексія Михайличенка.

Тоді Ігор Суркіс серйозно розмірковував і навіть був близьким до того, щоб після закінчення сезону відбулася тренерська рокіровка. Зараз мені стало відомо абсолютно точно, що Суркіс шкодує, що не змінив тренера ще влітку. Але Хацкевич тоді зумів переконати президента, що він зможе пробитися в Лігу чемпіонів.

Ліга чемпіонів була головним завданням команди на цей сезон. Ця мета вже точно не виконана, друга (перемога в чемпіонаті України) – під дуже серйозним питанням. У всіх складається враження, що команда начебто проходить тренувальні збори. Віра в тренера у президента клубу є, і вона досить серйозна. А гравцям доведеться виконувати вимоги Олексія Михайличенка. Головне, щоб не було ніякої паніки. Треба заспокоїтися і виконувати те, що було заплановано", - зазначив Циганик.

Раніше повідомлялося, що Кононов може замінити Михайличенка у Динамо.

Нагадаємо, Динамо зганьбилося у матчі проти Десни.

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