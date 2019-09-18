ПСЖ зіграє з Реалом, Шахтар - з Манчестер Сіті. Матчі 1 туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
18 вересня, 8-ма матчами, завершується програма першого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2019/20.
У другий ігровий день зіграють представники груп: А, В, С, D. Особливу увагу у вболівальників викликає протистояння Шахтаря і Манчестер Сіті, а також матч ПСЖ - Реал.
Ліга чемпіонів УЄФА
1-й тур, 18 вересня
Група А
Брюгге - Галатасарай
19:55
ПСЖ - Реал
22:00, трансляція - Футбол 1
Група В
Олімпіакос - Тоттенгем
19:55, трансляція - Футбол 1
Баварія - Црвена Звєзда
Група С
Шахтар - Манчестер Сіті
22:00, трансляція - Футбол 2
Динамо - Аталанта
22:00
Група D
Атлетіко - Ювентус
22:00
Баєр - Локомотив
22:00