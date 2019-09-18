ПСЖ зіграє з Реалом, Шахтар - з Манчестер Сіті. Матчі 1 туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

18 вересня, 8-ма матчами, завершується програма першого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2019/20.

У другий ігровий день зіграють представники груп: А, В, С, D. Особливу увагу у вболівальників викликає протистояння Шахтаря і Манчестер Сіті, а також матч ПСЖ - Реал.

Ліга чемпіонів УЄФА

1-й тур, 18 вересня

Група А

Брюгге - Галатасарай

19:55 ПСЖ - Реал 22:00, трансляція - Футбол 1 Футбол 1 онлайн - де дивитися пряму трансляцію

Група В Олімпіакос - Тоттенгем

19:55, трансляція - Футбол 1

Баварія - Црвена Звєзда

Група С

Шахтар - Манчестер Сіті

22:00, трансляція - Футбол 2

Динамо - Аталанта

22:00

Група D

Атлетіко - Ювентус

22:00

Баєр - Локомотив

22:00

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