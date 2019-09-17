Один з лідерів Першої ліги підписав іспанського півзахисника

Джерело - ФК Агробізнес.
Агробізнес підписав контракт з іспанським півзахисником Франом Монроу.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
22-річний футболіст грав за юнацькі команди Сельти і Леванте, крім інших, а його останнім клубом був виступає в другому іспанському дивізіоні Алькоркон, за який він жодного разу не зіграв в минулому сезоні.
Після 9 турів Агробізнес займає 2-е місце в турнірній таблиці Першої ліги і на один пункт відстає від лідируючого Руху.
Раніше, президент Гірника-Спорту звинуватив Мазяра у проведенні договірних матчів.
Нагадаємо, Мазяр залишив Гірник-Спорт і очолив Львів.