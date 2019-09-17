Скандал з м'ячами у Першій лізі набирає обертів. Рух оштрафований

Оштрафували за відмову грати м'ячами Select

Джерело - ПФЛ.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ покарав львівський Рух за відмову грати м'ячами Select в матчах Першої ліги 2019/20.

Про це повідомляє ПФЛ.

У стартових матчах сезону проти Волині (2-й тур, 4 серпня) та Прикарпаття (4-й тур, 17 серпня) Рух грав не офіційними м'ячами Select, а використовував продукцію Puma. За це львівський клуб повинен заплатити штраф 50 тисяч гривень (по 25 тисяч за кожен матч з порушенням регламенту). Рішення не підлягає оскарженню.

Дуже ймовірно, що незабаром львів'яни отримають ще одне таке покарання, оскільки в наступних домашніх поєдинках проти Миколаєва (6-й тур, 31 серпня) та Чорноморця (8-й тур, 8 вересня) Рух, який зараз лідирує в турнірі Першої ліги, знову не використовував м'ячі офіційного спонсора.

Раніше, львівський клуб звинуватив ПФЛ у корупційній змові через вимогу грати саме м'ячами фірми Select.

Нагадаємо, Компанія Parimatch стала Генеральним спонсором Металіста 1925.