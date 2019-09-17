Ярмоленко отримав найгіршу у команді оцінку від WhoScored

Українець невдало відіграв матч з Астон Віллою

Український форвард Вест Гема Андрій Ярмоленко отримав низьку оцінку за матч 5-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому його клуб зіграв внічию проти Астон Вілли (0:0).

Про це повідомляє WhoScored.

Українець вийшов у основі і був замінений на 62-й хвилині. Дії Ярмоленка отримали оцінку 6.2. Це найгірший результат в команді, якщо не враховувати оцінки вилученого француза Артура Масуаку (5.5) і гравців, які вийшли на заміну.

Нагадаємо, Ярмоленко допоміг Вест Гему перемогти Вотфорд.