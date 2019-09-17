Відомий російський коментатор: Манчестер Сіті виграє Лігу чемпіонів

Манчестер Сіті виграє Лігу чемпіонів в поточному сезоні.

Про це відомий російський коментатор Василь Уткін заявив Sports.ru.

"Сіті виграє Лігу чемпіонів. Тому що вони, швидше за все, не виграють чемпіонат. Я не маю на увазі, що зараз вже все вирішено, але у Сіті на півроку закладена основа на те, щоб команду лихоманило - Ляпорта дуже серйозна.

Я не вважаю, що відставання в п'ять очок глобально: у Ліверпуля теж будуть помилки, але Сіті не зможе грати стабільно надійно ззаду.

З групового етапу вони вийдуть, і тоді, з поверненням Ляпорта, для них почнеться сезон. На той час буде зрозуміло, що в чемпіонаті важко на щось розраховувати.

Імовірність [виграти Лігу чемпіонів] відсотків 20, але якщо говорити про якийсь клуб, який може це зробити, у Сіті в моєму розумінні найвищі шанси", - зазначив Уткін.