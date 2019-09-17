Збори клубів УПЛ з питання телеправ призначено на 19 вересня

Джерело - Tribuna.com.
19 вересня відбудуться збори клубів УПЛ для обговорення питання з телевізійними правами.
Про це відомий журналіст Артем Франков повідомив в Telegram.
"На 14.30 19 вересня призначено чергові загальні збори УПЛ для обговорення питання з телевізійними правами. Судячи з усього, в Лозанну ніхто не звертався, так, зізнатися, і не вірилося якось в усі ці гучні заяви.
Будуть знову заманювати довгою гривнею або хоча б намагатися внести розкол в табір плюсових і УНІАН, - написав Франков.
Зараз матчі Динамо, Дніпра-1, Зорі, Десни і Карпат транслює 1+1, інших клубів УПЛ - Футбол 1/2.
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