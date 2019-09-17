Боруссія - Барселона: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 вересня в Дортмунді відбудеться стартовий матч групового етапу Ліги чемпіонів у квартеті F. Між собою зіграють Боруссія і Барселона.

Гра буде доступна онлайн в прямій відео трансляції, починаючи з 22:00.

Дивитися онлайн матч Боруссія - Барселона можна на відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 89 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали Футбол 1 та Футбол 2.