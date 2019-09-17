Наполі -Ліверпуль: дивитися онлайн-трансляцію матчу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1 туру групи E Ліги чемпіонів Наполі зустрінеться з Ліверпулем.

Гра відбудеться сьогодні, 17 вересня, на Стадіо Сан Паоло в Неаполі.

Початок матчу о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку відбудеться на телеканалі Футбол 2.

Також онлайн матч Наполі - Ліверпуль можна переглянути в сервісі Olltv. Увага!

Варто нагадати, що перегляд матчу платний – 89 гривень за місячний абонемент, який дає право перегляду всіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали Футбол 1 та Футбол 2.

Також: Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Команди другий рік поспіль зустрічаються на груповому етапі Ліги чемпіонів. Торік клуби обмінялися перемогами: в Неаполі мінімальну звитягу відсвяткували саме господарі (1:0).