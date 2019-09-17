Барселона зіграє з Боруссією, Ліверпуль з Наполі. Матчі 1 туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

17 вересня, 8-ма матчами, розпочинається груповий раунд Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2019/20.

У перший ігровий день зіграють представники груп: E, F, G, H. Особливу увагу у вболівальників викликає протистояння дортмундської Боруссії та Барселони, а також матч Наполі - Ліверпуль.

Ліга чемпіонів УЄФА

1-й тур, 17 вересня

Група E

Зальцбург - Генк

22:00 Наполі - Ліверпуль 22:00, трансляція - Футбол 2 Футбол 1 онлайн - де дивитися пряму трансляцію

Група F Інтер - Славія

19:55, трансляція - Футбол 1

Боруссія Д - Барселона

22:00, трансляція - Футбол 1 Футбол 2 онлайн - де дивитися пряму трансляцію

Група G

Ліон - Зеніт

19:55, трансляція - Футбол 2

Бенфіка - РБ Лейпциг

22:00

Група H

Аякс - Лілль

22:00

Челсі - Валенсія

22:00

Також: Setanta Sports Україна - онлайн-трансляція