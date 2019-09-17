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Вчора 19:53 1011
Червенков залишив посаду головного тренера Чорноморця
Вчора 15:47 1233
Марченко поступився у вирішальному матчі Кубка Девіса
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Вчора 11:00 8367
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Барселона зіграє з Боруссією, Ліверпуль з Наполі. Матчі 1 туру Ліги чемпіонів

Сьогодні 06:38 163 0
Барселона зіграє з Боруссією, Ліверпуль з Наполі. Матчі 1 туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

17 вересня, 8-ма матчами, розпочинається груповий раунд Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2019/20.

У перший ігровий день зіграють представники груп: E, F, G, H. Особливу увагу у вболівальників викликає протистояння дортмундської Боруссії та Барселони, а також матч Наполі - Ліверпуль.

Ліга чемпіонів УЄФА
1-й тур, 17 вересня
 
Група E
Зальцбург - Генк
22:00
Наполі - Ліверпуль
22:00, трансляція - Футбол 2
 
Група F
Інтер - Славія
19:55, трансляція - Футбол 1
Боруссія Д - Барселона
 
Група G
Ліон - Зеніт
19:55, трансляція - Футбол 2
Бенфіка - РБ Лейпциг
22:00
 
Група H
Аякс - Лілль
22:00
Челсі - Валенсія
22:00

  Також: Setanta Sports Україна - онлайн-трансляція

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