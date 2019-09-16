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Франков: Не можу уявити, що громадянин Росії очолить Динамо

Сьогодні 21:53 449 0
Відомий журналіст про можливе призначення росіянина
Франков: Не можу уявити, що громадянин Росії очолить Динамо
#Франков, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Громадянин Росії не може очолити київське Динамо в даний момент при даній політичній ситуації.

Про це журналіст Артем Франков заявив СЕ.

"Не можу уявити громадянина Росії на чолі київського Динамо в даний момент при даній політичній ситуації.

Не треба недооцінювати київське Динамо. Думаєте, цей клуб підбере тренера, який терпить крах в Спартаку? Якби Кононов досяг би успіху у Москві, який можна порівняти за масштабами з Динамо, це могло б стати підставою для його запрошення. До того робота оцінюється позитивно тільки в командах куди меншого масштабу", - сказав Франков.

Раніше повідомлялося, що Кононов може замінити Михайличенка у Динамо.

Нагадаємо, Динамо зганьбилося у матчі проти Десни.

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