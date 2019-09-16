Франков: Не можу уявити, що громадянин Росії очолить Динамо

Джерело - sport.ua.
Громадянин Росії не може очолити київське Динамо в даний момент при даній політичній ситуації.
Про це журналіст Артем Франков заявив СЕ.
"Не можу уявити громадянина Росії на чолі київського Динамо в даний момент при даній політичній ситуації.
Не треба недооцінювати київське Динамо. Думаєте, цей клуб підбере тренера, який терпить крах в Спартаку? Якби Кононов досяг би успіху у Москві, який можна порівняти за масштабами з Динамо, це могло б стати підставою для його запрошення. До того робота оцінюється позитивно тільки в командах куди меншого масштабу", - сказав Франков.
Раніше повідомлялося, що Кононов може замінити Михайличенка у Динамо.
Нагадаємо, Динамо зганьбилося у матчі проти Десни.