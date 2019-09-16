Франков: Не можу уявити, що громадянин Росії очолить Динамо

Громадянин Росії не може очолити київське Динамо в даний момент при даній політичній ситуації.

Про це журналіст Артем Франков заявив СЕ.

"Не можу уявити громадянина Росії на чолі київського Динамо в даний момент при даній політичній ситуації.

Не треба недооцінювати київське Динамо. Думаєте, цей клуб підбере тренера, який терпить крах в Спартаку? Якби Кононов досяг би успіху у Москві, який можна порівняти за масштабами з Динамо, це могло б стати підставою для його запрошення. До того робота оцінюється позитивно тільки в командах куди меншого масштабу", - сказав Франков.