Українська бригада арбітрів працюватиме на матчі Ліги Європи

Головним арбітром буде Євген Арановський

Український арбітр Євген Арановський був призначений на матч Ліги Європи Карабах - Севілья.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Допомагати йому співвітчизники Ігор Альохін і Семен Шлончак, а четвертим арбітром буде Ярослав Козик.

Матч першого туру групового етапу Ліги Європи Карабах - Севілья пройде у четвер, 19 вересня. Початок - о 19:55 за Києвом.

Раніше суперник Олександрії зіграв внічию з Фортуною.

Нагадаємо, Олександрія зіграє з Вольфсбургом, Гентом і Сент-Етьєном у груповому раунді Ліги Європи.