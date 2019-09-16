Українська бригада арбітрів працюватиме на матчі Ліги Європи

Джерело - sport.ua.
Український арбітр Євген Арановський був призначений на матч Ліги Європи Карабах - Севілья.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Допомагати йому співвітчизники Ігор Альохін і Семен Шлончак, а четвертим арбітром буде Ярослав Козик.
Матч першого туру групового етапу Ліги Європи Карабах - Севілья пройде у четвер, 19 вересня. Початок - о 19:55 за Києвом.
Раніше суперник Олександрії зіграв внічию з Фортуною.
Нагадаємо, Олександрія зіграє з Вольфсбургом, Гентом і Сент-Етьєном у груповому раунді Ліги Європи.