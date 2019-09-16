Захисник Вольфсбурга: Ми повинні бути обережні з Олександрією

Джерело - xsport.ua.
Жодна команда не може просто так вийти у Лігу Європи.
Про це захисник Вольфсбурга Марсель Тіссеран заявив в інтерв'ю Bild.
"У нас хороша, але не складна група. Це не топові команди. Треба дивитися в першу чергу на себе, але не варто недооцінювати супротивників.
Ми повинні бути обережні з Олександрією. Це хороша команда. Жодна команда не може просто так вийти у Лігу Європи", - заявив Тіссеран.
Раніше суперник Олександрії зіграв внічию з Фортуною.
Нагадаємо, Олександрія зіграє з Вольфсбургом, Гентом і Сент-Етьєном у груповому раунді Ліги Європи.