На матчі Вольфсбург - Олександрія працюватиме турецька бригада арбітрів

Джерело - Tribuna.com.
Матч 1-го туру групового етапу Ліги Європи між Вольфсбургом і Олександрією розсудить турецька бригада арбітрів на чолі з Халіс Озках'я.
Про це повідомляє law5-theref.blogspot.com
Асистенти арбітра - Джейхун Сесігюзел, Хакан Емішкен.
Четвертий арбітр - Алпер Улусой.
Матч Вольфсбург - Олександрія відбудеться 19 вересня о 21.50.
Раніше суперник Олександрії зіграв внічию з Фортуною.
Нагадаємо, Олександрія зіграє з Вольфсбургом, Гентом і Сент-Етьєном у груповому раунді Ліги Європи.