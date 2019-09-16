На матчі Вольфсбург - Олександрія працюватиме турецька бригада арбітрів

Відома бригада арбітрів на матч ЛЄ

Матч 1-го туру групового етапу Ліги Європи між Вольфсбургом і Олександрією розсудить турецька бригада арбітрів на чолі з Халіс Озках'я.

Про це повідомляє law5-theref.blogspot.com

Асистенти арбітра - Джейхун Сесігюзел, Хакан Емішкен.

Четвертий арбітр - Алпер Улусой.

Матч Вольфсбург - Олександрія відбудеться 19 вересня о 21.50.

Раніше суперник Олександрії зіграв внічию з Фортуною.

Нагадаємо, Олександрія зіграє з Вольфсбургом, Гентом і Сент-Етьєном у груповому раунді Ліги Європи.