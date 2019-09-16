Протистояння Шахтаря і Манчестер Сіті розсудять португальці

Відомі арбітри матчу

Матч першого туру Ліги чемпіонів між Шахтарем і Манчестер Сіті обслуговуватиме португальський арбітр Артур Соареш Діаш.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Допомагати на лініях йому будуть Руї Тавареш і Паулу Сантуш Соареш. Четвертий арбітр - Угу Філіпе Мігель

Додамо, що Соареш Діаш вже судив гру Шахтаря в єврокубках в 2016 році, тоді "гірники" перемогли Андерлехт 3:1 в матчі Ліги Європи.

Нагадаємо, що Шахтар - Манчестер Сіті відбудеться в середу 18 вересня в Харкові і розпочнеться о 22.00.

Нагадаємо, Тайсон отримав жахливу травму у матчі із Зорею.

Раніше, Шахтар вирвав перемогу на 90-й хвилині гри. Огляд матчу Шахтар - Зоря за посиланням.