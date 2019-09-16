Зінченко з Манчестер Сіті відправився на матч із Шахтарем

До Харкова вирушив 21 футболіст

Став відомий склад Манчестер Сіті, який відправився до Харкова на матч Ліги чемпіонів з Шахтарем.

Про це повідомляє прес-служба англійського клубу.

До Харкова вирушив 21 футболіст.

Склад Манчестер Сіті:

воротарі: Клаудіо Браво, Едерсон, Скотт Карсон;

захисники: Кайл Уокер, Джон Стоунз, Олександр Зінченко, Анджеліно, Ніколас Отаменді, Жоао Канселье, Бенджамін Менді, Ерік Гарсія;

півзахисники: Ілкай Гюндоган, Родрі, Кевін де Брейне, Бернарду Сілва, Давид Сільва, Фернандіньо, Ріяд Марез;

нападники: Рахім Стерлінг, Габріель Жезус, Серхіо Агуеро.

Матч відбудеться 18 вересня о 22.00.

Нагадаємо, Тайсон може пропустити матч із Манчестер Сіті.

Раніше, Тайсон отримав жахливу травму у матчі із Зорею.