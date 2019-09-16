Зінченко з Манчестер Сіті відправився на матч із Шахтарем

Джерело - Tribuna.com.
Став відомий склад Манчестер Сіті, який відправився до Харкова на матч Ліги чемпіонів з Шахтарем.
Про це повідомляє прес-служба англійського клубу.
До Харкова вирушив 21 футболіст.
Склад Манчестер Сіті:
воротарі: Клаудіо Браво, Едерсон, Скотт Карсон;
захисники: Кайл Уокер, Джон Стоунз, Олександр Зінченко, Анджеліно, Ніколас Отаменді, Жоао Канселье, Бенджамін Менді, Ерік Гарсія;
півзахисники: Ілкай Гюндоган, Родрі, Кевін де Брейне, Бернарду Сілва, Давид Сільва, Фернандіньо, Ріяд Марез;
нападники: Рахім Стерлінг, Габріель Жезус, Серхіо Агуеро.
Матч відбудеться 18 вересня о 22.00.
Нагадаємо, Тайсон може пропустити матч із Манчестер Сіті.
Раніше, Тайсон отримав жахливу травму у матчі із Зорею.