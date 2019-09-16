Експерт вказав на шанс Шахтаря у матчі проти Манчестер Сіті

Донецький Шахтар може обіграти Манчестер Сіті, якщо допустить менше помилок за суперника.

Про це розповів експерт програми Великий футбол Віктор Леоненко.

"Не впевнений, що Шахтар буде ризикувати. По-перше, потрібна сміливість. По-друге, швидше за все, не буде Тайсона. А по-третє, зустрінуться два однакових стиля. Тут все зведеться до того, хто зробить менше помилок. Якщо Шахтар зробить менше помилок, є шанси. Шахтар навіть у нас в чемпіонаті не завжди грає без помилок", - вважає Леоненко.